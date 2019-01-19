Голы Горетцки и Левандовски принесли «Баварии» гостевую победу над «Хоффенхаймом»

Футбол 19 января 2019 00:24 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Баварии» переиграли «Хоффенхайм» в выездном матче 18-го туцра чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе мюнхенского клуба дублем отметился Леон Горетцка (34-я и 45-я минуты), еще один мяч на свой счет записал Роберт Левандовски (87). У команды из Зинсхайма отличился Нико Шульц (59).

После этой победы «Бавария», набрав 39 очков, занимают вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм», имея в активе 25 баллов, занимает седьмое место.

В следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Штутгарта», а «Хоффенхайм» в гостях встретится с «Фрайбургом».