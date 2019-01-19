«Лилль» одержал волевую победу над «Амьеном» - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 00:38Источник: «Советский спорт»

«Лилль» одержал волевую победу над «Амьеном»

Футболисты «Лилля» обыграли «Амьен» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

У гостей голом отметился Хуан Отеро (5-я минута). В составе хозяев поля отличились Рафаэл Леау (45+2) и Шека (85).

Отметим, что на 39-я минуте матча нападающий Николя Пепе не смог реализовать 11-метровый удар.

После этой игры «Лилль», набрав 40 очков, занимает вторую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Амьен», имея в активе 18 баллов, располагается на 16-м месте.

В следующем туре «Лилль» в гостях встретится с «Марселем», а «Амьен» на своем поле примет «Лион».

#лига 1#фк лилль#фк амьен
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