Клопп пригласил 104-летнего болельщика «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»

Как сообщает Liverpool Echo, Бернард Шеридан, которому 25 января исполнится 104 года, получил в подарок от клуба письмо с поздравлениями от наставника «Ливерпуля», торт, футболку с номером 104 и пригласительный билет на домашний матч 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

«Я был гордым болельщиком «Ливерпуля» с самого детства и поддерживал клуб, несмотря ни на что, поэтому я в полном восторге от возможности оказаться на матче в субботу! Безусловно, глазурью на этом торте будет победа над «Кристал Пэлас», - прокомментировал неожиданный сюрприз Шеридан.

Отмечается, что Бернард поддерживает «Ливерпуль» с 1923 года.

Klopp surprises Liverpool superfan Bernard Sheridan with an incredible gift on his 104th birthday. Great memories! A very happy birthday, Bernard 😁🎂🔴 #LFC #YNWA https://t.co/dj3vjrqOvf