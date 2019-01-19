Нико Ковач: Мы ведем погоню и хотим догнать «Боруссию»

Футбол 19 января 2019 01:59 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхаймв» (3:1).

- Первый тайм был сенсационным. Именно так мы и хотели себя презентовать. Это именно то, что мы можем. Мы добились хорошего результата, хорошо стартовали во втором круге. «Боруссия» теперь находится под давлением. Мы ведем погоню и хотим догнать «Боруссию». Мы хотим стать чемпионами. Самое главное, чтобы по итогам чемпионата мы оказались на самом верху, - приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Добавим, что в следующем туре «Бавария» на своем поле сыграет против «Штутгарта».