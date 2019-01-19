Леон Горецка: «Бавария» хотела хорошо стартовать во втором круге - Советский спорт
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Футбол19 января 2019 09:52Источник: ФК «Бавария»Автор: Гичунцев Артур

Леон Горецка: «Бавария» хотела хорошо стартовать во втором круге

Хавбек "Баварии" Леон Горецка пообщался с клубной пресс-службой после победы над "Хоффенхаймом" в 18-м туре бундеслиги (3:1).

«В общем и целом мы продемонстрировали хорошую борьбу. В первом тайме мы показали отличную игру. Мы держали «Хоффенхайм» под контролем и в итоге заслуженно открыли счет. Во втором тайме игра стала немного неравной, но в итоге в результате контратаки мы решили исход матча. «Хоффенхайм» раскрылся, нам пришлось приложить все силы.

Мы хотели хорошо стартовать во втором круге, нам было важно показать хорошую игру. Наша цель – стать чемпионами. В первом круге получилось так, что мы отстали на шесть очков. Теперь мы ведем погоню», – сказал немец.

#фк бавария#бундеслига
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