Юрген Клопп: Сочувствую людям, которые болеют против «Ливерпуля»

Футбол 19 января 2019 15:00 Источник: Goal.com

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выражает сочувствие фанатам, которые желают его команде поражения в чемпионской гонке.

- Никогда об этом не задумывался. Я люблю выигрывать именно из-за побед, а не потому, что кто-то другой должен проиграть. Я не могу получить дополнительный импульс от нашей победы и думать о поражении конкурентов. Я не такой человек.

Если людям нравится болеть против команды, если им станет приятно от того, что мы не выиграем чемпионат, я им сочувствую. Такие люди не могут служить источником мотивации для меня, потому что они мне неинтересны, если честно.

Думать о том, что кто-то что-то потерял - пустая трата времени для меня. Если вы выиграли, то вы выиграли, и вы это заслужили. Поздравляю. Продолжим. Вот как я это вижу.

Я не знаю людей, которые хотят нашего поражения, но, вероятно, в Манчестере не так много болельщиков Ливерпуля и не удивлюсь, если там не захотят увидеть нашу победу, - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что после 22 туров чемпионата Англии «Ливерпуль», набрав 57 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на четыре балла.