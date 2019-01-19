Вячеслав Колосков: Дюков давно работает в футболе и знает все нюансы

Футбол 19 января 2019 19:17 Источник: «Евро-футбол.ру»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выдвижении на пост президента РФС председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.

- На пост президента РФС претендует пока только один Александр Дюков. Какие плюсы вы видите в нем как в кандидате?

- Пока никаких, потому что он не проявил своих способностей на федеральном уровне. Он успешно работает в «Зените», в котором является председателем совета директоров, уже несколько лет входит в исполком РФС, а также является председателем комитета по развитию регионов. На этих должностях он уже показал свою компетентность. Александр Дюков разбирается в проблемах футбола на уровне регионов, любительском и профессиональном уровнях. Но на уровне федерального руководителя он не работал.

- Как относитесь к тому, что он является единственным кандидатом, и выборы будут безальтернативными?

- С точки зрения логики, выборы подразумевают нескольких кандидатов. Попадает дух состязательности и борьбы. Нет обсуждения каких-то программ развития: кто лучше доложит, у кого программа интереснее. Но человек давно работает в футболе и знает все нюансы. И раз кандидат такой мощный, против него другие боятся выставить свои кандидатуры, не желая проигрывать. Если бы были равноценные кандидаты, два-три человека, со своими интересными программами, которые дали бы толчок развитию нашего футбола, в этом был бы смысл. А сейчас и так понятно, что надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, регионами. Ничего нового уже не придумаешь. То есть, стратегия понятна. А вот с точки зрения управления процессами, Дюков как раз тот человек, который сможет определить новые подходы к развитию нашего футбола.

- Какая главная проблема, которую ему придется решать?

- Развитие детско-юношеского футбола: детских спортивных школ, интернатов, футбольных академий. Это с одной стороны, подготовка кадров футбольных, а с другой стороны - тренерских. Сейчас мы видим недостаток кадров, - приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.ру».

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Ранее избирком РФС объявил о том, что Дюков является единственным кандидатом на выборах главы организации.