Голы Каземиро и Модрича принесли победу «Реалу» в матче с «Севильей»

Футбол 19 января 2019 20:17 Источник: «Советский спорт»

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Севилью» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Каземиро и Лука Модрич, забившие на 78-й и 92-й минутах соответственно.

«Реал» с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице, а «Севилья» довела безвыигрышную серию до четырех игр и расположилась на четвертой строчке, имея в активе 33 очка.

В следующем туре подопечные Сантьяго Солари 27 января на выезде сыграют с «Эспаньолом», а красно-белые днем ранее примут «Леванте».

Примера

20-й тур

«Реал» – «Севилья» – 2:0 (0:0)

Голы: Каземиро, 78; Модрич, 90+2

«Реал»: Куртуа, Варан, Регилон, Карвахаль, Рамос, Себальос (Вальверде, 88), Каземиро, Васкес (Иско, 77), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

«Севилья»: Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Сальватьерра, 86), Каррису, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Андре Силва (Мунир, 75), Бен-Йеддер (Промес, 71).

Предупреждения: Каземиро, 61; Себальос, 65 – Каррису, 30; Кьер, 85