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Футбол19 января 2019 20:25Источник: BBC

Алан Ширер: «Ливерпуль» сыграл неважно, но забил четыре мяча

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» (4:3).

- Ливерпуль не очень хорошо играл, команда была не в лучшей форме, но кого это волнует на этой стадии сезона? Вы просто должны победить и не сбиться с курса. Это была фантастичекская игра для незаинтересованных болельщиков. «Ливерпуль» сыграл неважно, но забил четыре мяча, - цитирует Ширера BBC.

Напомним, что после этой победы «Ливерпуль» набрал 60 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Юргена Клоппа на своем поле сыграет против «Лестера».

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