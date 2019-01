Сульшер повторил рекорд Анчелотти и Гвардиолы в АПЛ

Победа в матче 23-го тура чемпионата Англии против «Брайтона» (2:1) стала для норвежского специалиста шестой кряду после назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее подобного результата на старте карьеры в премьер-лиге добивались только Карло Анчелотти («Челси», 2009) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 2016).

Кроме этого Сульшер стал первым тренером манкунианцев, кто начал свою тренерскую карьеру в клубе с шести кряду побед в чемпионате Англии.

Напомним, что Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» 19 декабря 2018 года после отставки Жозе Моуринью, последней игрой для которого стало поражение от «Ливерпуля» (1:3).

