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Футбол19 января 2019 22:20Источник: «Советский спорт»

«Атлетико» на выезде разгромил «Уэску»

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на выезде обыграл «Уэску» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Лукас Эрнандес (31-я минута), Сантьяго Арьяс (52) и Коке (71).

«Атлетико», потерпевший всего одно поражение в примере, с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Уэска» расположилась на 20-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Диего Симеоне 26 января примут «Хетафе», а команда Франсиско Родригеса на следующий день на выезде сыграет с «Реал Сосьедадом».

#испанская примера#фк атлетико#фк уэска
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