Гол Витселя принес победу «Боруссии» Д в матче с «РБ Лейпцигом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол19 января 2019 22:32Источник: «Советский спорт»

Гол Витселя принес победу «Боруссии» Д в матче с «РБ Лейпцигом»

В матче 18-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «РБ Лейпциг» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

«Боруссия», потерпевшая всего одно поражение в бундеслиге, с 45 очками лидирует в турнирной таблице, а «РБ Лейпциг» расположился на четвертой строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «шмели» 26 января примут «Ганновер», а «быки» на следующий день на выезде сыграют с «Фортуной».

#бундеслига#фк боруссия дортмунд#фк рб лейпциг#витсель аксель
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта