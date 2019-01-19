Гол Витселя принес победу «Боруссии» Д в матче с «РБ Лейпцигом»

Футбол 19 января 2019 22:32 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «РБ Лейпциг» с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственный мяч на 19-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

«Боруссия», потерпевшая всего одно поражение в бундеслиге, с 45 очками лидирует в турнирной таблице, а «РБ Лейпциг» расположился на четвертой строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «шмели» 26 января примут «Ганновер», а «быки» на следующий день на выезде сыграют с «Фортуной».