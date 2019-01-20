Лебеф – руководству «ПСЖ»: Если хотите сэкономить 35 млн евро – откажитесь от трансфера Паредеса

Футбол 20 января 2019 10:03 Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Франк Лебеф обратился к руководству «ПСЖ», комментируя возможный трансфер полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

«Мне казалось, что «ПСЖ» ищет игрока на позицию шестого номера. Но Паредес не умеет обороняться, это не его профиль. Это совсем не то, что ищет «ПСЖ». Если парижанам нужна копия Верратти, они нашли ее. Но даже Верратти лучше действует в обороне, чем Паредес. Это не в его характере, поэтому он никогда не будет так играть. Даже если Леандро будет себя заставлять, он наделает много ошибок. Руководство «ПСЖ», если вы хотите сэкономить 35 млн евро, откажитесь от этого трансфера», - цитирует Лебефа foot01.com.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» достиг соглашения с Паредесом. Контракт аргентинца будет подписан сроком на 4,5 года. Кроме того, соглашение будет с возможностью продления еще на один сезон.

Паредес выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В 61 матче за команду он забил десять голов и сделал 15 голевых передач.