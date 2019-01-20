Воспитанник «Спартака» помог Вьетнаму победить в серии пенальти Иорданию и выйти в ¼ финала Кубка Азии

Лев Данг родился в Москве в семье русской и вьетнамца.
Сборная Вьетнама победила Иорданию (1:1, по пенальти – 4:2) в матче 1/8 финала Кубка Азии на «Аль-Мактум Стэдиум» в Дубае.
В основное и дополнительное время команды забили по одному голу, а в серии пенальти иорданские футболисты допустила два промаха против одного у Вьетнама.
Отметим, что на групповом этапе Иордания заняла первое место в группе B, опередив Австралию, Палестину и Сирию. Тогда как Вьетнам вышел в плей-офф только благодаря меньшему количеству желтых карточек по сравнению с Ливаном.
Добавим, что ворота сборной Вьетнама защищает 25-летний воспитанник «Спартака» Лев Данг. Он родился в Москве в семье русской и вьетнамца.
В ¼ финала 24 января Вьетнам сыграет с победителем матча Япония – Саудовская Аравия, который пройдет в понедельник.
Дубай (ОАЭ)
Кубок Азии
Плей-офф
1/8 финала
Иордания – Вьетнам – 1:1 (1:0), по пенальти – 2:4
Голы: Абдуррахман, 39 – Нгуен, 51.