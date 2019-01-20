Воспитанник «Спартака» помог Вьетнаму победить в серии пенальти Иорданию и выйти в ¼ финала Кубка Азии - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 16:56Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

Воспитанник «Спартака» помог Вьетнаму победить в серии пенальти Иорданию и выйти в ¼ финала Кубка Азии

Лев Данг родился в Москве в семье русской и вьетнамца.

Сборная Вьетнама победила Иорданию (1:1, по пенальти – 4:2) в матче 1/8 финала Кубка Азии на «Аль-Мактум Стэдиум» в Дубае.

В основное и дополнительное время команды забили по одному голу, а в серии пенальти иорданские футболисты допустила два промаха против одного у Вьетнама.

Отметим, что на групповом этапе Иордания заняла первое место в группе B, опередив Австралию, Палестину и Сирию. Тогда как Вьетнам вышел в плей-офф только благодаря меньшему количеству желтых карточек по сравнению с Ливаном.

Добавим, что ворота сборной Вьетнама защищает 25-летний воспитанник «Спартака» Лев Данг. Он родился в Москве в семье русской и вьетнамца.

В ¼ финала 24 января Вьетнам сыграет с победителем матча Япония – Саудовская Аравия, который пройдет в понедельник.

Дубай (ОАЭ)
Кубок Азии
Плей-офф
1/8 финала

Иордания – Вьетнам – 1:1 (1:0), по пенальти – 2:4
Голы: Абдуррахман, 39 – Нгуен, 51.

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