Воспитанник «Спартака» помог Вьетнаму победить в серии пенальти Иорданию и выйти в ¼ финала Кубка Азии

Футбол 20 января 2019 16:56 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Лев Данг родился в Москве в семье русской и вьетнамца.

Сборная Вьетнама победила Иорданию (1:1, по пенальти – 4:2) в матче 1/8 финала Кубка Азии на «Аль-Мактум Стэдиум» в Дубае.

В основное и дополнительное время команды забили по одному голу, а в серии пенальти иорданские футболисты допустила два промаха против одного у Вьетнама.

Отметим, что на групповом этапе Иордания заняла первое место в группе B, опередив Австралию, Палестину и Сирию. Тогда как Вьетнам вышел в плей-офф только благодаря меньшему количеству желтых карточек по сравнению с Ливаном.

Добавим, что ворота сборной Вьетнама защищает 25-летний воспитанник «Спартака» Лев Данг. Он родился в Москве в семье русской и вьетнамца.

В ¼ финала 24 января Вьетнам сыграет с победителем матча Япония – Саудовская Аравия, который пройдет в понедельник.

Дубай (ОАЭ)

Кубок Азии

Плей-офф

1/8 финала

Иордания – Вьетнам – 1:1 (1:0), по пенальти – 2:4

Голы: Абдуррахман, 39 – Нгуен, 51.