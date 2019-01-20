Футбол 20 января 2019 18:24 Источник: «Советский спорт»

В матче 23-го тура английской премьер-лиги «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Хаддерсфилд» со счетом 3:0.

У победителей встречи голами отметились Данило (18-я минута), Рахим Стерлинг (54) и Лерой Сане (56).

«Манчестер Сити» одержал четвертую победу кряду в АПЛ и с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Хаддерсфилд» расположился на 20-й строчке, имея в активе 11 очков.

В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы 29 января на выезде сыграют с «Ньюкаслом», а «терьеры» в тот же день примут «Эвертон».

АПЛ

23-й тур

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити» – 3:0 (1:0)

Голы: Данило,18; Стерлинг, 54; Сане, 56

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Леве, Шиндлер, Конголо, Панчон, Хогг, Качунга, Бакуна (Притчард, 64), Мбенза, Диакаби (Мунье, 59)

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Данило, де Брюйне, Фернандиньо (Сильва, 59), Сане (Силва, 72), Гюндоган (Делф, 80), Стерлинг, Агуэро

Предупреждения: Бакуна,30; Хогг, 43 – Уокер, 27; Фернандиньо, 51