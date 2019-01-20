«Тоттенхэм» вырвал победу в дерби с «Фулхэмом» - Советский спорт
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Футбол20 января 2019 20:55Автор: Липкин Антон

«Тоттенхэм» вырвал победу в дерби с «Фулхэмом»

Победный гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил Уинкс.

«Тоттенхэм» выиграл у «Фулхэма» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги на стадионе «Крэйвен Коттэдж» в Лондоне.

На 17-й минуте «дачники» вышли вперед после автогола форварда Фернандо Льоренте. «Шпоры» отыгрались во втором тайме благодаря точному удару полузащитника Деле Алли. А на третьей добавленной минуте полузащитник Харри Уинкс принес команде победу.

Напомним, «Тоттенхэм» продолжает играть без ведущих форвардов: Гарри Кейн получил травму связок голеностопа, а Сон Хын Мин выступает за сборную Южной Кореи на Кубке Азии.

«Тоттенхэм» набрал 51 очко и вновь отстает от «Манчестер Сити», который занимает второе место, на пять очков. У «Фулхэма» осталось 14 очков и предпоследнее место.

В своих следующих матчах в чемпионате 29 января «Фулхэм» примет «Брайтон», а 30 января «Тоттенхэм» сыграет дома с «Уотфордом».

Премьер-лига
23-й тур

«Фулхэм» – «Тоттенхэм» – 1:2 (1:0)
Голы: Льоренте, 17, в свои ворота – Алли, 51. Уинкс, 90+3.

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