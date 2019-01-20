Фернандо приступил к тренировкам на поле

Футбол 20 января 2019 21:03 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Полузащитник получил травму подколенного сухожилия в декабре.

Полузащитник «Спартака» Фернандо провел первую после травмы тренировку на поле, сообщает официальный сайт клуба.

В воскресенье во время вечерней тренировки команды на сборе в Катаре 26-летний бразилец активно бегал, выполнял прыжковые упражнения и немного позанимался с мячом.

Напомним, Фернандо получил травму подколенного сухожилия 2 декабря в матче 16-го тура премьер-лиги с «Локомотивом» (2:1) на «Открытие Арене» в Москве. После этого он пропустил игры с «Уралом» (1:1) в Кубке России, с «Анжи» (3:0) в чемпионате и «Вильярреалом» (0:2) в Лиге Европы. На первом зимнем сборе «Спартака» в ОАЭ он продолжил восстановление.

Вечернюю тренировку пропустили голкипер Александр Селихов, защитник Леонид Миронов и форвард Зе Луш. Последние двое работали в зале с физиотерапевтами.

Добавим, что в понедельник «Спартак» стартует на предсезонном турнире в Катаре матчем с «Ростовом». Начало – 20:00 (мск).