Дубль Калиджури помог «Шальке» прервать победную серию «Вольфсбурга»

Футбол 20 января 2019 21:55 Источник: «Советский спорт»

В матче 18-го тура чемпионата Германии «Шальке» на своем поле в Гельзенкирхене обыграл «Вольфсбург» со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Даниэль Калиджури (8-я – пен; 78-я минуты), а у гостей единственный мяч забил Эльвис Реджбечай (20).

«Вольфсбург» прервал беспроигрышную серию из шести матчей, победную серию из трех игр и с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Шальке» поднялся на 12-ю строчку, имея в активе 21 очко.

В следующем туре «горняки» 25 января на выезде сыграют с «Гертой», а «волки» на следующий день примут «Байер».