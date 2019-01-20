Защитник Матвийчук присоединился к ЦСКА на сборе в Испании

Футбол 20 января 2019 23:33 Источник: ПФК ЦСКА

Защитник молодежной команды ЦСКА Семен Матвийчук присоединился к основной команде на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает пресс-служба армейцев.

«В расположение команды из Турции прибыл защитник армейской молодежки Семен Матвийчук, который может быть задействован в предстоящих на первом сборе товарищеских матчах», – говорится в твиттере ЦСКА.

В расположение команды из Турции прибыл защитник армейской молодёжки Семён Матвийчук, который может быть задействован в предстоящих на первом сборе товарищеских матчах #Кампоамор2019 pic.twitter.com/eitXoujXCT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 января 2019 г.

В текущем сезоне молодежного первенства России Матвийчук принял участие в 16 матчах. На его счету одна игра за основную команду ЦСКА в Кубке России.