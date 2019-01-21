Давид Луиз: Все в «Челси» верят в Сарри и поддерживают его

Футбол 21 января 2019 11:28 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

Бразилец поддержал итальянца после поражения от «Арсенала».

Защитник «Челси» Давид Луиз после поражения от «Арсенала» (0:2) в 23-м туре премьер-лиги на «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне поддержал главного тренера команды итальянца Маурицио Сарри.

«Он был расстроен, – приводит Goal.com слова 31-летнего бразильца. – Хотя довольных вообще не было, так что это нормально. Думаю, если бы в начале сезона вас спросили о том, сможет ли «Челси» держать мяч, вы бы ответили «нет».

А теперь мы можем это делать, как лучшие команды мира. Таков наш стиль и наша философия. Нам только нужно прибавить в игре на последних 25 метрах перед воротами соперника. Это часть процесса, когда ты стараешься чего-то добиться и держишь эту мысль в голове. Если верить в это, то все получится.

То, чего Сарри успел добиться (в «Челси») уже сейчас, – просто невероятно, потому что обычно команде нужно год или два, чтобы воспринять такую философию. Так было в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле», которые теперь здорово играют с мячом.

Он проделал удивительную работу, так что нам остается прибавлять в деталях. Не думаю, что сейчас игроки поменяют отношение к нему. Все верят в него и поддерживают его».

Добавим, что после 23 туров «Челси» занимает четвертое место в премьер-лиге, опережая «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» на три очка.

В четверг «синие» сыграют дома с «Тоттенхэмом» в ответном матче ½ финала Кубка английской лиги.