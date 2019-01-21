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Футбол21 января 2019 12:56Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Сметанникова Дарья

Олег Шатов: Надеюсь, что повреждения станут обходить меня стороной

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов прокомментировал итоги первой части сезона, а также рассказал о своем самочувствии перед стартом второй части.

«Для «Зенита», считаю, все сложилось удачно. Пришел новый тренер. Для команды это сразу новые эмоции, правила, требования. В итоге почти все задачи, что Семак ставил перед ребятами, оказались выполнены. «Зенит» вышел из группы в Лиге Европы и отправился на зимний перерыв первым. Исключение — провал в Ростове в Кубке России.

К сожалению, я в очередной раз выпал. По объективной причине — из-за травм. Вышло так, что две недели играл — две недели лечился. Тяжело в такой ситуации было войти в ритм. Будем надеется, что сейчас на зимних сборах окончательно приведу свой организм в порядок и повреждения станут обходить меня стороной.

Тяжело выпадать из общей группы. Потом ты тренируешься по индивидуальной программе в тренажерном зале и только смотришь, как ребята работают, играют, побеждают. Конечно, я за них радовался. Но самому было очень тяжко наблюдать за всем этим со стороны. По телевизору и даже на трибуне «Газпром Арены». Ведь рядом с командой в такие моменты быть не можешь», - цитирует Шатова «Матч ТВ».

«Зенит» после 17 туров российской премьер-лиги занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка и опережая «Краснодар», идущим вторым, на один балл.

#шатов олег#фк зенит#рпл#Футбол-Россия
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