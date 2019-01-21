Роналду уговаривает Марсело перейти в «Ювентус»

Футбол 21 января 2019 13:12 Источник: AS Автор: Липкин Антон

Бразилец может последовать в Турин за своим другом.

Защитник «Реала» Марсело может перейти в «Ювентус», сообщает AS. По информации издания, 30-летний бразилец обсуждает такой вариант развития событий с португальцем Криштиану Роналду, который сменил Мадрид на Турин летом прошлого года.

Нынешний сезон складывается неудачно для Марсело. Защитник стал чаще ошибаться, а в январе и вовсе потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию 22-летнему испанцу Серхио Регилону. В матчах двух последних туров примеры – с «Бетисом» (2:1) и «Севильей» (2:0) – Марсело оставался в запасе.

И если сравнительно недавно игрок обороны даже не рассматривал возможность перехода в другой клуб, то теперь ее совсем не исключает, о чем уже сообщил своему окружению. Тем более Роналду всячески уговаривает своего друга снова стать его одноклубником.

Напомним, Марсело выступает за «Реал» с 2007 года и является вице-капитаном команды.

В сентябре 2017 года он продлил контракт с клубом до 20222 года.