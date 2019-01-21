Новичок «Ахмата»: Чемпионат России намного сильнее польской лиги и в разы интересней

Футбол 21 января 2019 13:32 Источник: ФК «Ахмат» Автор: Гичунцев Артур

До переезда в Россию хавбек выступал за «Вислу» с 2017 года и успел провести за команду 52 матча, забив при этом 8 голов и отдав 8 результативных передач.

Полузащитник Дамьян Шиманьски, подписавший контракт с грозненским "Ахматом", рассказал о своем отношении к российскому футболу.

"Смотрел матчи российской премьер-лиги и знаю очень много о ней. Много команд играют в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. У меня много знакомых играли в России, и сейчас мой друг играет в Ростове, это Мацей Вилюш, с которым я постоянно на связи. Он всегда мне рассказывает, что лига намного сильнее польской и в разы интересней. И поэтому я так же быстро принял решение о переходе в «Ахмат», потому что хочется расти, и очень надеюсь, что это будет видно по моей игре за «Ахмат».

Российская лига физически очень мощная, поэтому решился перейти сюда, понимаю, что для меня это единственно правильное решение. Мои сильные качества – это сила и выносливость. Очень надеюсь, что быстро найду себя.

Думаю, что с каждой тренировкой буду больше понимать, чего ждёт от меня тренер, какие его задания должен выполнять, как тактически, так и физически. Очень хочется понять и выполнять всю установку, которую мне даст тренерский штаб. Для меня очень важно подойти к первой игре чемпионата полностью готовым», – сказал полузащитник клубной пресс-службе.