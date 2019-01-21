«Дженоа»: Решение о трансфере Пентека в «Милан» будет принято в течение 48 часов - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 17:26Источник: Football ItaliaАвтор: Липкин Антон

«Дженоа»: Решение о трансфере Пентека в «Милан» будет принято в течение 48 часов

Поляк может заменить в составе «россонери» Игуаина.

«Дженоа» примет решение о будущем форварда Кшиштофа Пентека, на которого претендует «Милан», до среды.

«Россонери» рассчитывают, что 23-летний нападающий заменит в команде аргентинца Гонсало Игуаина, который переходит в «Челси».

Примечательно, что в понедельник «Дженоа» примет «Милан» в 20-м туре серии A, однако из-за дисквалификации Пентек на поле не выйдет.

«Переговоры во время игры – это проблематично, – приводит Football Italia слова спортивного директора «Дженоа» Джорджо Перинетти. – Мы решили встретиться после игры и поговорить о Пентеке.

Свои карты мы раскрыли. В следующие 48 часов мы примем решение. Получится ли у него в «Милане»? Надеюсь, на это. В «Милане» или у нас. Посмотрим».

Напомним, Пентек проводит первый сезон в Италии после перехода из «Краковии». В нынешнем сезоне он забил 19 голов в 21 матче во всех турнирах.

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