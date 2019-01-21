Глен Джонсон завершил карьеру игрока

Футбол 21 января 2019 17:31 Источник: talkSPORT Автор: Спирин Дмитрий

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

- Я всегда хотел завершить карьеру в возрасте, когда мое тело все еще будет в хорошем состоянии. Каждый игрок знает, когда приходит момент повесить бутсы на гвоздь. В 34 года уже не получается играть в футбол так, как тебе хочется, - цитирует Джонсона talkSPORT.



Джонсон является воспитанником «Вест Хэма». За свою карьеру он успел поиграть за «Миллуол», «Челси», «Портсмут», «Ливерпуль» и «Сток Сити». С 2003 по 2014 год защитник вызывался в сборную Англии.