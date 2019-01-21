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Футбол21 января 2019 17:31Источник: talkSPORTАвтор: Спирин Дмитрий

Глен Джонсон завершил карьеру игрока

Бывший защитник сборной Англии Глен Джонсон объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет.

- Я всегда хотел завершить карьеру в возрасте, когда мое тело все еще будет в хорошем состоянии. Каждый игрок знает, когда приходит момент повесить бутсы на гвоздь. В 34 года уже не получается играть в футбол так, как тебе хочется, - цитирует Джонсона talkSPORT.

Джонсон является воспитанником «Вест Хэма». За свою карьеру он успел поиграть за «Миллуол», «Челси», «Портсмут», «Ливерпуль» и «Сток Сити». С 2003 по 2014 год защитник вызывался в сборную Англии.

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