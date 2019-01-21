Мактоминай продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года - Советский спорт
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Футбол21 января 2019 18:30Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»Автор: Сметанникова Дарья

Мактоминай продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Скоттом МакТоминаем.

Новое соглашение 22-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» — часть моей жизни с пяти лет. Я всегда поддерживал этот клуб и с гордостью выступал за него. Я еще молод и учусь многому у тренерского штаба и игроков мирового уровня, которые выступают в команде. Я рад быть здесь и выступать за этот замечательный клуб», - приводит слова Мактоминая пресс-служба клуба.

На счету шотландца в текущем сезоне семь матчей в чемпионате Англии, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

#фк манчестер юнайтед#апл
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