Мактоминай продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с полузащитником Скоттом МакТоминаем.

Новое соглашение 22-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

«Манчестер Юнайтед» — часть моей жизни с пяти лет. Я всегда поддерживал этот клуб и с гордостью выступал за него. Я еще молод и учусь многому у тренерского штаба и игроков мирового уровня, которые выступают в команде. Я рад быть здесь и выступать за этот замечательный клуб», - приводит слова Мактоминая пресс-служба клуба.

На счету шотландца в текущем сезоне семь матчей в чемпионате Англии, в которых он не смог отметиться результативными действиями.

