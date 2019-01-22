Ринат Билялетдинов: Велика вероятность, что Ольссон сумеет быстро адаптироваться в «Краснодаре» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 08:25Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Ринат Билялетдинов: Велика вероятность, что Ольссон сумеет быстро адаптироваться в «Краснодаре»

Известный российский специалист Ринат Билялетдинов прокомментировал переход в "Краснодар" из шведского клуба АИК ползащитника Кристоффера Олссона.

«Краснодар» имеет хорошую историю отношений со шведскими футболистами. За кубанский клуб здорово выступал Андреас Гранквист, сейчас Виктор Классон является одним из лидеров команды. Велика вероятность, что и Ольссон сумеет быстро адаптироваться.

Когда ты переходишь в новый чемпионат, где другие менталитет и культура, наличие в клубе соотечественника является отличным подспорьем», – заявил Билялетдинов «Известиям».

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