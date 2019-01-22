Агент Хачериди сообщил о желании украинского защитника покинуть ПАОК

Футбол 22 января 2019 10:13 Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что футболист покинет команду по решению руководства из-за высокой зарплаты.

Футбольный агент Иван Пироженко, представляющий интересы защитника ПАОКа Евгения Хачериди, подтвердил информацию о возможном уходе из греческого клуба.

«На данный момент Хачериди – игрок ПАОКа, но есть договоренность, что в случае, если поступит предложение, которое устроит и Женю, и клуб, то вариант ухода может быть рассмотрен. Интерес к Жене со стороны других клубов, безусловно, есть. Вопрос в цене: то, что хочет получить ПАОК плюс условия Жени.

Вероятность ухода? Мы работаем над этим. Женя хочет играть, и мы ищем клуб где, в первую очередь, Женя будет получать игровую практику. Какая это будет страна и что за клуб, сказать пока сложно. Был вариант с немецким клубом, но там даже не дошло до переговоров. Команда оказалась не готова платить ни ПАОКу, ни самому Хачериди», – приводит слова Пироженко Dynamo.kiev.ua со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

Напомним, украинский защитник перебрался в чемпионат Греции 1 июля 2018 года из киевского «Динамо» на правах свободного агента. За это время он провел 11 матчей.