Раде Дугалич: Мне позвонил президент «Енисея» и сказал, что никто не хочет видеть меня в команде - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 11:16Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Раде Дугалич: Мне позвонил президент «Енисея» и сказал, что никто не хочет видеть меня в команде

Защитник Раде Дугалич рассказал, почему ушел из «Енисея».

19 января «Енисей» сообщил, что расторг контракт с сербским защитником. Позже стало известно, что 26-летний Дугалич подписал контракт с «Кайратом».

«Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб.

В голове у меня был только «Енисей», и я думал о том, что дальше делать, чтобы помочь команде остаться в Премьер-лиге. Я не спрашивал, чем я не устроил тренерский штаб. Тренерам не звонил, не хотел беспокоить. Никто мне ничего так и не сказал, не позвонил и не объяснил, почему так.

Я обижен на себя, потому что не знаю причину. Я никогда не спорил с тренером, выходил и играл за команду, а оказался им не нужен», - цитирует Дугалича Sport24.ru.

В текущем сезоне Дугалич принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.

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