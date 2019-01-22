Раде Дугалич: Мне позвонил президент «Енисея» и сказал, что никто не хочет видеть меня в команде

Футбол 22 января 2019 11:16 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Защитник Раде Дугалич рассказал, почему ушел из «Енисея».

19 января «Енисей» сообщил, что расторг контракт с сербским защитником. Позже стало известно, что 26-летний Дугалич подписал контракт с «Кайратом».

«Я сам не понимаю, что произошло. Я был в отпуске за границей со своей женой, мне позвонил президент клуба и сказал, что тренер, руководство и все остальные меня больше не хотят видеть в основе команды, и что я могу искать другой клуб.

В голове у меня был только «Енисей», и я думал о том, что дальше делать, чтобы помочь команде остаться в Премьер-лиге. Я не спрашивал, чем я не устроил тренерский штаб. Тренерам не звонил, не хотел беспокоить. Никто мне ничего так и не сказал, не позвонил и не объяснил, почему так.

Я обижен на себя, потому что не знаю причину. Я никогда не спорил с тренером, выходил и играл за команду, а оказался им не нужен», - цитирует Дугалича Sport24.ru.

В текущем сезоне Дугалич принял участие в 14 матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом.