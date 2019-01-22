Директор «Енисея» объяснил, почему клуб расстался с Дугаличем

Футбол 22 января 2019 12:26 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Сербский футболист выступал за команду из Красноярска в первой половине текущего сезона.

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал решение расторгнуть соглашение с защитником Раде Дугаличем.

«Разрыв контракта с Дугаличем – это решение тренерского штаба. Дмитрий Аленичев представил мне список из пяти игроков, с которыми хочет расстаться. В нем, в том числе, была фамилия Дугалича. Я просто донес до него это решение», – цитирует Рубоцва Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Дугалич перебрался в "Кайрат".