Директор «Енисея» объяснил, почему клуб расстался с Дугаличем - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 12:26Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Директор «Енисея» объяснил, почему клуб расстался с Дугаличем

Сербский футболист выступал за команду из Красноярска в первой половине текущего сезона.

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал решение расторгнуть соглашение с защитником Раде Дугаличем.

«Разрыв контракта с Дугаличем – это решение тренерского штаба. Дмитрий Аленичев представил мне список из пяти игроков, с которыми хочет расстаться. В нем, в том числе, была фамилия Дугалича. Я просто донес до него это решение», – цитирует Рубоцва Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Дугалич перебрался в "Кайрат".

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