Чалов, Дзагоев и Влашич выйдут со стартовых минут в матче с «Мольде»

Футбол 22 января 2019 13:35 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на товарищеский матч с норвежским «Мольде» на сборе в испанском Кампоаморе.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.

Напомним, в понедельник ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс» (5:0) в первом матче в 2019-м году.