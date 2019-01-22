Чалов, Дзагоев и Влашич выйдут со стартовых минут в матче с «Мольде»

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на товарищеский матч с норвежским «Мольде» на сборе в испанском Кампоаморе.
Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.
Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.
Напомним, в понедельник ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс» (5:0) в первом матче в 2019-м году.
Наш состав на #ЦСКАмольде!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 22 января 2019 г.
Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, @HordurM34, @GShchennikov42, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов
Запасные: Кырнац, @abelhernandezok, Ефремов, Нисимура, Обляков pic.twitter.com/IyMdclxIbI