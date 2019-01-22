Чалов, Дзагоев и Влашич выйдут со стартовых минут в матче с «Мольде» - Советский спорт
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Футбол22 января 2019 13:35Источник: ПФК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

Чалов, Дзагоев и Влашич выйдут со стартовых минут в матче с «Мольде»

Тренерский штаб ЦСКА огласил стартовый состав команды на товарищеский матч с норвежским «Мольде» на сборе в испанском Кампоаморе.

Стартовый состав ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Кырнац, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Обляков.

Напомним, в понедельник ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс» (5:0) в первом матче в 2019-м году.

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