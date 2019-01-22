Владислав Радимов: Не понял, зачем Дзюба вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри «Зенита»

Футбол 22 января 2019 13:51 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Сметанникова Дарья

В декабре Артем Дзюба сообщил, что не общается с заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым после истории с арендой в тульский «Арсенал».

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил качества Дзюбы.

«Артем показал свой характер и лидерские качества на чемпионате мира. Мне очень понравилось, как он повел себя, когда его отправили играть в тульский «Арсенал». Сейчас не о том речь, по делу его туда отдали, или нет. Он стиснул зубы и доказал. Он из той истории замечательно вышел. Я не понял только, зачем он вынес в прессу вещи, которые должны оставаться внутри команды. Тем более, он – капитан сборной, был капитаном в «Зените». Я считаю, что уж капитан-то точно должен такие вопросы решать в коллективе, без лишней огласки.

Когда я был капитаном команды, а потом после меня Толя Тимощук, так оно и было. На суд общественности ничего не вылезало, за исключением, пожалуй, совсем уж одиозных событий типа драки Радимов – Риксен и отчисления из отеля с переводом временно в дубль Андрея Аршавина, Игоря Денисова и Александра Анюкова. Тут уж деваться некуда было. Но очень многие серьезные вещи мы решали внутри команды. Я бы так и посоветовал Дзюбе. Уж не знаю, нужны ли ему мои советы, хотя у нас хорошие отношения», - цитирует Радимова «Спорт день за днем».