Гол Набабкина принес ЦСКА победу над «Мольде» на сборе в Испании

Футбол 22 января 2019 15:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА провел второй контрольный матч на сборе в испанском Кампоаморе.

ЦСКА сыграл против норвежского «Мольде». Матч закончился победой российской команды со счетом 2:1.

В составе красно-синих отличились Ильзат Ахметов и Кирилл Набабкин, чей гол стал победным.

В понедельник ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс» (5:0) в первом матче в 2019 году.

Армейцы после первой части сезона занимают третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 17 матчей.

ЦСКА – «Мольде» – 2:1 (0:0)

Голы: Чукву, 78 (0:1). Ахметов, 80 (1:1). Набабкин, 89 (2:1)

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Щенников (Обляков, 77), Бистрович, Ахметов, Влашич, Дзагоев (Эрнандес, 46), Чалов