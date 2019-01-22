Беленов – лучший игрок «Уфы» 2018 года

Футбол 22 января 2019 16:26 Источник: ФК «Уфа»

Вратарь Александр Беленов признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком команды в 2018 году.

– Хочу поблагодарить каждого проголосовавшего, мне очень приятно. Уверен, с такой поддержкой болельщиков мы станем только сильнее. Мы играем для вас, спасибо! – прокомментировал свой успех голкипер.

Добавим, что в текущем сезоне Беленов сыграл в 22 матчах за «Уфу» во всех турнирах и пропустил 22 мяча.