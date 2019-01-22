Беленов – лучший игрок «Уфы» 2018 года

Вратарь Александр Беленов признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком команды в 2018 году.
– Хочу поблагодарить каждого проголосовавшего, мне очень приятно. Уверен, с такой поддержкой болельщиков мы станем только сильнее. Мы играем для вас, спасибо! – прокомментировал свой успех голкипер.
Добавим, что в текущем сезоне Беленов сыграл в 22 матчах за «Уфу» во всех турнирах и пропустил 22 мяча.
Александр Беленов признан болельщиками лучшим игроком ФК «Уфа» в 2018 году!— ФК УФА (@UfaFc) 22 января 2019 г.
– Хочу поблагодарить каждого проголосовавшего, мне очень приятно. Уверен, с такой поддержкой болельщиков мы станем только сильнее. Мы играем для вас, спасибо!» — прокомментировал свой успех голкипер. pic.twitter.com/5hfoZTQ330