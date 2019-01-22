Беленов – лучший игрок «Уфы» 2018 года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 16:26Источник: ФК «Уфа»

Беленов – лучший игрок «Уфы» 2018 года

Вратарь Александр Беленов признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком команды в 2018 году.

– Хочу поблагодарить каждого проголосовавшего, мне очень приятно. Уверен, с такой поддержкой болельщиков мы станем только сильнее. Мы играем для вас, спасибо! – прокомментировал свой успех голкипер.

Добавим, что в текущем сезоне Беленов сыграл в 22 матчах за «Уфу» во всех турнирах и пропустил 22 мяча.

#Футбол-Россия#рпл#фк уфа#беленов александр#болельщики
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта