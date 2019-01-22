Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Футбол 22 января 2019 21:21 Источник: Goal.com

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт заявил, что завершил свою футбольную карьеру.

- Я не хочу сказать, что не справился с этим должным образом, но думаю, что подошел к этому не так, как должен был.

Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики, это было весело, пока это продолжалось, - цитирует Болта Goal.com.

Напомним, в августе Усэйн Болт подписал просмотровый контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс» и принял участие в нескольких товарищеских матчах, в одном из которых оформил дубль. Однако позже сторонам не удалось договориться об условиях личного контракта.