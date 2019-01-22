Усэйн Болт завершил футбольную карьеру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол22 января 2019 21:21Источник: Goal.com

Усэйн Болт завершил футбольную карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике ямаец Усэйн Болт заявил, что завершил свою футбольную карьеру.

- Я не хочу сказать, что не справился с этим должным образом, но думаю, что подошел к этому не так, как должен был.

Это был хороший опыт. Мне действительно нравилось быть в команде, это отличалось от легкой атлетики, это было весело, пока это продолжалось, - цитирует Болта Goal.com.

Напомним, в августе Усэйн Болт подписал просмотровый контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс» и принял участие в нескольких товарищеских матчах, в одном из которых оформил дубль. Однако позже сторонам не удалось договориться об условиях личного контракта.

#болт усэйн
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта