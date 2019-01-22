Гол и передача Смолова помогли «Локомотиву» обыграть «Зенит»

Футбол 22 января 2019 21:48 Источник: «Советский спорт»

В рамках товарищеского турнира московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Федор Смолов (35-я минута), Антон Миранчук (36) и Алексей Миронов, а в составе петербургской команды единственный мяч забил Эмилиано Ригони (82).

Стоит отметить, что Смолов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

В следующем матче турнира «Локомотив» 25 января сыграет с «Ростовом», а «Зенит» в этот же день встретится со «Спартаком».

«Зенит» – «Локомотив» – 1:3 (0:2)

Голы: Ригони, 82 – Смолов, 35; Ан. Миранчук, 36; Миронов

1-й тайм:

«Зенит»: Лунев, Набиуллин, Нету, Маммана, Анюков, Маркизио, Краневиттер, Эрнани, Кузяев, Мак, Заболотный.

«Локомотив»: Гилерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

2-й тайм:

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Мевля, Маммана (Мусаев, 63), Терентьев (Жирков, 75), Шатов, Оздоев, Эрнани (Скроботов, 63), Дриусси, Ригони, Дзюба.

«Локомотив»: Коченков, Идову, Лапшов, Михалик, Логинов, Тарасов, Баринов, Фернандеш (Лысов, 85), Миронов (Куликов, 81), Тугарев, Эдер.