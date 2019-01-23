Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за срывы сроков сдачи - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 10:14Источник: Министерство культуры Российской ФедерацииАвтор: Липкин Антон

Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют за срывы сроков сдачи

Фильм должен был быть сдан в Министерство культуры в октябре прошлого года.

Создатели художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» будут оштрафованы на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины в Министерство культуры России. Об этом на встрече с представителем компании-производителя «КремлинФильмз» Натальей Боровковой сообщил Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

«Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придется заплатить штраф в несколько миллионов рублей», – приводит слова Мединского официальный сайт ведомства.

Фильм режиссера Василия Чигинского «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» снята в жанре биографической спортивной драмы и посвящена истории жизни и спортивной карьеры вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. Картина получила господдержку в размере 60 миллионов рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года.

«Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение – 7 сентября 2019 года, может, даже раньше», – сообщила Боровкова.

#яшин лев#мединский владимир#министерство культуры РФ
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