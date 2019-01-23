Александр Дюков: Спонсорских поступлений у РФС в 2019 году будет больше, чем раньше - Советский спорт
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Футбол23 января 2019 12:04Источник: Телеканал «Россия 24»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Дюков: Спонсорских поступлений у РФС в 2019 году будет больше, чем раньше

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Дюков прокомментировал вопрос финансирования РФС в 2019-м году.

«Тут многое будет зависеть от того, насколько эффективно мы организуем работу со спонсорами. Но мне кажется, удастся выстроить работу со спонсорами, и спонсорских поступлений в этом году, наверное, будет даже больше, чем РФС имел в предыдущие годы», - сказал Дюков в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост главы РФС стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. Ранее избирком РФС объявил о том, что Дюков является единственным кандидатом на выборах главы организации. Его кандидатуру выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС.

#дюков александр#рфс#Футбол-Россия
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