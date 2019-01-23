Руслан Нигматуллин: В «Локомотиве» растет будущий лидер в лице Миронова

Футбол 23 января 2019 15:27 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Сметанникова Дарья

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:1) в товарищеском турнире на сборах.

Автором одного из голов железнодорожников стал молодой футболист Алексей Миронов, который отправил слету мяч в ворота «Зенита».

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил уровень игры Миронова.

«Мне очень приятно наблюдать за успехами этот парня. Я знаю его с семи лет. Он был в одной команде с моим сыном. Помню один турнир, когда в семилетнем возрасте ребята поехали во Францию. Уже тогда «Лион» сделал предложение родителям Алексея, чтобы сразу же после турнира забрать парня к себе. Его тогда признали лучшим игроком турнира. Он уже тогда выделялся характером, поведением, лидерскими качествами, всегда был капитаном. так что сейчас его успех меня не удивляет.

Растет будущий лидер. Главное «Локомотиву» его не потерять. Он воспитанник клуба, и как мне кажется, его мечта - играть в этой команде», - цитирует Нигматуллина «Евро-футбол».