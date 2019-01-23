Евгений Харин: Всегда хочется играть, и не так важно, на какой позиции

Футбол 23 января 2019 23:19 Источник: ФК «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин заявил, что готов играть на той позиции, где необходимо.

- Ощущения от работы на сборах хорошие. Разница в тренировках на сборах с «Ахматом» и с предыдущим клубом, наверное, в том, что здесь больше времени уделяется тактике и работе с мячом, а не беговой работе. Физически тяжело, серьезные нагрузки, но на то это и сборы, чтобы футболистам было сложно. Будем готовиться, набирать форму.

- Что сказал тренерский штаб по итогам прошедшего накануне товарищеского матча?

- В целом, сказали, что молодцы, боролись, все было, как нужно. Когда будет детальный разбор игры, думаю, тогда объяснят все в подробностях.

- Вы играли с «Гонведом» на позиции левого защитника. Освоились в этой роли?

- Это для меня новая позиция. Тяжеловато, но там, куда ставит тренер, надо играть, и выполнять задачи, которые он ставит.

- Сейчас в команде лишь один футболист, который играет на этой позиции - Милад Мохаммади. В случае необходимости, по ходу сезона, готовы его подменять?

- Конечно, готов. Всегда хочется играть, и не так важно, на какой позиции, - передает слова Харина пресс-служба «Ахмата».