«Милан» официально объявил о подписании контракта с Пентеком

Футбол 24 января 2019 00:18 Источник: ФК «Милан»

Нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пентек официально перешел в «Милан».

Как сообщает пресс-служба «Милана», соглашение 23-летнего польского форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что официально футболист будет представлен на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 24 января.

Напомним, что Пентек проводит свой первый сезон в серии А. В июле 2018 года он перешел в «Дженоа» из польской «Краковии» за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне форвард провел 21 встречу в составе «Дженоа» во всех турнирах и записал на свой счет 19 забитых мячей и одну голевую передачу. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.