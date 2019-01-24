Украинский депутат – о переходе Ракицкого в «Зенит»: Проблемы у него будут, но это надо пережить

Футбол 24 января 2019 08:17 Источник: «Известия» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что питерский клуб готов заплатить за игрока 14 млн евро.

Парламентарий от партии «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий высказался о возможном трансфере в "Зенит" защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого.

«Стоит ожидать, что ситуацию могут использовать для того, чтобы в очередной раз закричать «кто не скачет, тот москаль». И обвинить человека в том, что он «продал родину».

У нас сейчас модно накидывать на себя флаг и кричать, что ты патриот, хотя для самой страны ты, собственно, ничего не сделал. Поэтому проблемы у Ракицкого, скорее всего, будут. Но это просто надо пережить. Пусть он делает свою спортивную карьеру и радует болельщиков. Ведь правительства приходят и уходят, и нынешняя власть – не исключение», –

Несколько дней назад Ракицкий прибыл в Турцию на зимние сборы донецкого клуба. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в УПЛ, забил 1 гол и получил 6 жёлтых карточек.