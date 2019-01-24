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Футбол24 января 2019 13:47Источник: As.comАвтор: Гичунцев Артур

Иско поставил ультиматум руководству «Реала»

Ранее сообщалось, что испанец получил предложения от "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселоны" и "Ювентуса".

Хавбек мадридского "Реала" Иско Аларкон готов остаться в команде, если летом 2019 года руководство отправит в отставку главного тренера Сантьяго Солари, сообщает AS.

В противном случае, как пишет источник, полузащитник попросит клуб отпустить его в другую команду.

Ранее сообщалось, что у игрока натянутые отношения с аргентинским специалистом, при котором он потерял место в стартовом составе.

В текущем сезоне 26-летний Иско провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 1 голевой пас. Его контракт с мадридским клубом в силе до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 75 млн евро.

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