Кшиштоф Пентек: Я бы хотел забивать голы в каждом матче

Футбол 24 января 2019 16:02 Источник: ФК «Милан» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий Кшиштоф Пентек, который официально перешел из «Дженоа» в «Милан», поделился эмоциями от трансфера.

- Я бы хотел забивать голы в каждом матче, но мы увидим это на поле. Я всегда мечтал быть здесь, это потрясающе. Мне приятно быть здесь, и я надеюсь продемонстрировать свое мастерство. Я сделаю все, чтобы вернуть "Милан" в Лигу чемпионов.

Это было неожиданно. Я никогда не думал, что после того, как забью 13 голов, другие клубы заинтересуются мной, такие как «Милан», но это красота футбола. У меня нет проблем играть вместе с другим нападающим, мы надеемся выиграть много матчей, - цитирует польского форварда официальный твиттер миланского клуба.

Соглашение 23-летнего польского футболиста с новым клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.