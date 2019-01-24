Агент: Летим с Жамалетдиновым в Польшу на переговоры с «Лехом» по аренде - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 16:29Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Агент: Летим с Жамалетдиновым в Польшу на переговоры с «Лехом» по аренде

21-летний нападающий ЦСКА близок к переходу в чемпионат Польши.

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы игрока ЦСКА Тимура Жамалетдинова, подтвердил интерес «Леха» к россиянину.

«В данный момент летим на переговоры в Польшу с «Лехом» по аренде Жамалетдинова. Пока больше ничего сказать не могу, какая-то конкретика появится чуть позже.

Поляки хотят опцию выкупа? Пока не могу ответить на этот вопрос», - цитирует Маньякова Sport24.ru.

В нынешнем сезоне Жамалетдинов провел 16 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

«Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка.

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