Александр Гришин: Жамалетдинову будет полезна аренда в Польше

Футбол 24 января 2019 16:47 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о трансфере Тимура Жамалетдинова в польский «Лех».

Ранее стало известно, что 21-летний нападающий вылетел в Польшу, где пройдет медицинское обследование в «Лехе». Команда хочет арендовать армейца.

«Тимур - хороший футболист, был не на последних ролях в ЦСКА, ему будет полезна аренда в Польше. Футболисту нужно играть постоянно, а не сидеть в запасе. Главный тренер «Леха» Адам Навалка - квалифицированный специалист, просто так кого-то брать в команду не будет, наверняка он просматривал Жамалетдинова. Мне будет очень интересно наблюдать за Тимуром в его новой команде.

Не думаю, что польский чемпионат слабее, чем российский, они примерно одинакового уровня. Так что выбор Тимура правильный, он поступил верно, решив уйти. Если нет перспектив играть постоянно, то нужно переходить», - цитирует Гришина «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне Жамалетдинов провел 16 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. «Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши, набрав 33 очка.