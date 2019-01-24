Дмитрий Хохлов: Доволен, как Юсупов вписывается в «Динамо» - Советский спорт
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Футбол24 января 2019 17:02Источник: ФК «Динамо» (Москва)Автор: Сметанникова Дарья

Дмитрий Хохлов: Доволен, как Юсупов вписывается в «Динамо»

Полузащитник Артур Юсупов стал игроком «Динамо» после расторжения контракта с «Ростовом».

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил игру Юсупова в новой команде.

«Как вписывается в командную игру Юсупов? Он действительно только вписывается, но он игрок довольно высокого уровня. Базовые вещи объяснять не приходится: то, как мы хотим играть, и как это видим. На вторых сборах будет больше наигрывания, больше разбора всех моментов. Сейчас, как он вписывается в команду на этом сборе, я доволен», - рассказал Хохлов клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник провел за «Ростов» 16 матчей, в которых забил один гол. «Динамо» после первой части сезона занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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