Стураро будет играть за «Дженоа»

Футбол 24 января 2019 23:20 Источник: ФК «Ювентус» Автор: Абушкин Руслан

25-летний полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро будет выступать за «Дженоа» на правах аренды, сообщает официальный сайт туринцев.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Генуэзский клуб заплатит за аренду 1,5 млн евро. По завершении сезона «Дженоа» сможет выкупить итальянского хавбека за 8,5 млн евро.

С августа 2018 года Стураро находился в аренде в лиссабонском «Спортинге», но так и не сыграл за команду из Португалии ни одного матча из-за травмы.

В «Ювентус» Стураро перешел в июле 2014 года именно из «Дженоа».