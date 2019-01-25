Вице-президент «Монако» договорился с Жардимом о подписании контракта на полтора года - Советский спорт
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Футбол25 января 2019 14:23Источник: L'EquipeАвтор: Сметанникова Дарья

Вице-президент «Монако» договорился с Жардимом о подписании контракта на полтора года

Португальский тренер Леонарду Жардим был уволен из «Монако» в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев договорился с Жардимом о подписании контракта до июня 2021 год. Об этом сообщает L’Equipe.

Кроме того, клуб решил расстаться со спортивным директором Майклом Эменало. Руководство «Монако» не довольно проведение летней трансферной компании, в числе которой было приобретение Александра Головина из ЦСКА.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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