Вице-президент «Монако» договорился с Жардимом о подписании контракта на полтора года

Футбол 25 января 2019 14:23 Источник: L'Equipe Автор: Сметанникова Дарья

Португальский тренер Леонарду Жардим был уволен из «Монако» в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев договорился с Жардимом о подписании контракта до июня 2021 год. Об этом сообщает L’Equipe.

Кроме того, клуб решил расстаться со спортивным директором Майклом Эменало. Руководство «Монако» не довольно проведение летней трансферной компании, в числе которой было приобретение Александра Головина из ЦСКА.

Напомним, после увольнения Жардима «Монако» возглавил Тьерри Анри. Накануне стало известно, что работа Анри приостановлена из-за неудовлетворительных результатов.

«Монако» после 21-го тура лиги 1 занимает 19-е место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.