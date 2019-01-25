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Футбол25 января 2019 14:51Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Мануэль Нойер: «Боруссию» нельзя назвать непобедимой

Действующие чемпионы отстают от лидера бундеслиги на шесть очков.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер считает, что его команде по силам догнать нынешнего лидера бундеслиги – «Боруссию» из Дортмунда.

«Знаете, «Боруссию» нельзя назвать непобедимой, – приводит Goal.com слова 32-летнего вратаря. – Думаю, мы видели их слабые места в первой части сезона. Они не потеряли много очков, но раз-другой были очень близки к этому».

Напомним, «Бавария» одержала шесть побед подряд в чемпионате и сейчас отстает от лидера на шесть очков.

В воскресенье в 19-м туре действующие чемпионы сыграют дома со «Штутгартом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене, тогда как «Боруссия» за день до этого примет «Ганновер».

Добавим, что с 2013 года «Бавария» неизменно побеждает в национальном чемпионате.

#бундеслига#фк бавария#нойер мануэль#фк боруссия дортмунд
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